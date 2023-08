Η Ντακότα Τζόνσον, με κοντό ξανθό καρέ, δίνει το hair inspo για το φθινόπωρο

Κοντό ξανθό καρέ με curtain bangs - Το δοκίμαζες;

Ελάχιστοι άνθρωποι είναι πανέμορφοι και με μακριά μαλλιά, και με κοντά μαλλιά, και χωρίς καθόλου μαλλιά, ενδεχομένως. Ένας από αυτούς, είναι η Ντακότα Τζόνσον, την οποία έχουμε συνηθίσει με μακριά χαίτη και τώρα ήρθε να κάνει την ανατροπή – κι είναι τέλεια, χωρίς καν το προσπαθεί.

Με κοντό ξανθό καρέ και curtain bangs, είναι μία άλλη. Η αλλαγή έγινε για τις ανάγκες της ταινίας Daddio στην οποία πρωταγωνιστεί και, επειδή αύριο θα κλείσεις ραντεβού στο κομμωτήριο για να κάνεις το ίδιο, δες παρακάτω ποια φωτογραφία να δείξεις για reference.

First look at Dakota Johnson in Christy Hall’s ‘DADDIO.’



Premiering at #TIFF23. pic.twitter.com/a2QGu4IiHd