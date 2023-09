Σελίν Ντιόν: Δυσκολεύει η κατάσταση της υγείας της - «Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να μειώσουμε τον πόνο»

Η αδερφή της Σελίν Ντιόν, έδωσε μια ακόμη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της και τα νέα δεν είναι καλά

Τα τελευταία χρόνια η διάσημη Καναδή ερμηνεύτρια έχει αφήσει τα φώτα της δημοσιότητας και τις συναυλίες της, προκειμένου να εστιάσει στην υγεία της, και να καταφέρει να βελτιώσει την κατάσταση της, μετά την διάγνωση με σπάνια νευρολογική ασθένεια. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Δεκέμβριο, η Σελίν Ντιόν αποκάλυψε πως πάσχει από το σύνδρομο Stiff Person, το οποίο πέρα από κρίσεις επιληψίας, σπασμούς και νευρολογικά συμπτώματα, οδηγεί σταδιακά σε μυϊκή παράλυση και ακαμψία.



Και η ίδια η Σελίν, μιλώντας για τους λόγους που ακύρωσε την συναυλία της είχε δηλώσει πως την ταλαιπωρούν σπασμοί που επηρεάζουν «κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της», μερικές φορές «προκαλώντας δυσκολίες ακόμη και όταν περπατάει». Ακόμη δήλωσε πως οι σπασμοί αυτοί «δεν της επιτρέπουν να χρησιμοποιεί τις φωνητικές μου χορδές για να τραγουδήσει όπως παλιότερα».



«Υπάρχουν λίγα που μπορούμε να κάνουμε για να την υποστηρίξουμε, για να μειώσουμε τον πόνο της», είπε η ίδια, αναφερόμενη στην Σελίν Ντιόν. «Ευχόμαστε οι ερευνητές να βρουν μια βοηθητική θεραπεία για αυτή τη φριχτή ασθένεια. Προσευχόμαστε πραγματικά για ένα θαύμα», πρόσθεσε και δήλωσε βέβαιη πως έτσι σκέφτονται και οι φανς της τραγουδίστριας. «Αγαπούν τη Σελίν. Όχι μόνο για τη φωνή της αλλά και για το τι άνθρωπος είναι», σημείωσε.

Celine’s Dion sister Claudette Dion opens up about the singer’s health battle and so much more in this week’s issue of HELLO! Canada. Available at newsstands across Canada and on Apple News+! #celinedion #queenelizabeth https://t.co/LahrOZ8OnX pic.twitter.com/IFYalkC5xC