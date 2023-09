Μάικλ Φασμπέντερ: Πριν αποθεώσουμε τη νέα του ταινία, ας θυμηθούμε ότι το '10 έστειλε την πρώην του στο νοσοκομείο με εσωτερική αιμορραγία

Πίσω στο 2010, ο ηθοποιός χτύπησε τόσο την τότε σύντροφό του που νοσηλεύτηκε με εσωτερική αιμορραγία. Αλλά φαίνεται πως το Χόλιγουντ ξεχνά γρήγορα

Την Τρίτη, κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Ντέιβιντ Φίντσερ, The Killer, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Τίλντα Σουίντον, Μάικλ Φασμπέντερ και Μονίκ Γκάντερτον. Κι ενώ κάποιοι μιλούσαν για την υπόθεση του έργου, την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας και την προβολή του στο Netflix από τον Νοέμβιο, άλλοι ήρθαν για να μας θυμίσουν μερικά πράγματα.

«Καθημερινή υπενθύμιση πως ο Μάικλ Φασμπέντερ χτύπησε την πρώην του τόσο άσχημα και την έσυρε με το αυτοκίνητο, που νοσηλεύτηκε με εσωτερική αιμορραγία, γυρισμένο γόνατο και μία σπασμένη κύστη στις ωοθήκες», έγραψε χρήστης του Χ, πάνω από το τρέιλερ.

daily reminder that michael fassbender beat up his ex-girlfriend and dragged her out of a car so badly she was hospitalized with internalized bleeding, a blown out knee, and a burst ovarian cyst. https://t.co/GVjM2zf1dG