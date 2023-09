Η Τζένα Ορτέγκα ξεκαθαρίζει αν είναι σε σχέση με τον Τζόνι Ντεπ

Η απάντηση της 20χρονης Τζένα στα δημοσιεύματα πως βρίσκεται σε σχέση με τον κατά 40 χρόνια μεγαλύτερο της, Τζόνι Ντεπ

Πολλά ήταν τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν τον ηθοποιό Τζόνι Ντεπ να διατηρεί σχέση με την 20χρονη Τζένα Ορτέγκα. Όλα ξεκίνησαν όταν οι δυο ηθοποιοί βρέθηκαν μαζί στα γυρίσματα του «Beetlejuice 2». «Πέρα από μια στενή συνεργατική σχέση, έχουν και ερωτική δεσμό ανάμεσα τους», ανέφεραν οι πηγές.

Ομολογουμένως η σχέση με διαφορά 40 χρόνων, προκάλεσε ενδιαφέρον στο κοινό και τους θαυμαστές των δυο celebrities, με σχόλια κάθε είδους να κατακλύζουν για μια ακομη φορά το διαδίκτυο.

Wednesday's Jenna Ortega, 20, shuts down 'ridiculous' rumors that she is dating Johnny Depp, 60 https://t.co/JTsOsu33vQ pic.twitter.com/2U5vquUcnj