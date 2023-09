Η Σερ δυσκολεύεται να πιστέψει ότι θα γίνει 80 - «Δεν θα σταματήσω να φοράω τζιν»

«Θα εξακολουθώ να φοράω τα τζιν μου και θα εξακολουθώ να έχω μακριά μαλλιά. Τα γονίδια στην οικογένειά μου είναι φανταστικά», δήλωσε στα 77 της, στην πρωινή εκπομπή Good Morning Britain

H Σερ θα νιώθει για πάντα νέα και αυτό είναι το μυστικό του να μη γερνάει λίγο πριν τα 80. Η ίδια αποκάλυψε πρόσφατα τι είναι αυτό που διατηρεί τη νεανική της εμφάνιση στα 77 της χρόνια στην πρωινή εκπομπή Good Morning Britain του ITV. Παραδέχτηκε ότι «δεν μπορεί να πιστέψει ότι θα γίνει σε λίγα χρόνια 80 ετών» ενώ αποκάλυψε τι δεν θα κάνει όσο μεγαλώνει.

Στην ερώτηση των παρουσιαστών Σουζάνα Ριντ και Εντ Μπολς γύρω από το πώς παραμένει λοιπόμ τόσο νέα και λαμπερή, η σταρ απάντησε ότι «δεν θα κόψει ποτέ τα μαλλιά της κοντά και δεν θα σταματήσει να φοράει τζιν».

'I'll be 80 at some point sooner than I wish and I'll still be wearing my jeans and wearing long hair!'

