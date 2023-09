Ο Πέδρο Πασκάλ πήγε σε συναυλία της Μπιγιόνσε και έζησε μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής του

Μαζί με τον Πέδρο Πασκάλ, ξετρελαμένη και η ηθοποιός Σάρα Πόλσον

Είναι κάπως δύσκολο να εντυπωσιάσεις έναν Χολιγουντιανό σταρ και έναν άκρως επιτυχημένο ηθοποιό. Ωστόσο η Μπιγιόνσε ήταν εκείνη που κατάφερε να χαρίσει στον Πέδρο Πασκάλ μια από τις καλύτερες στιγμές της ζωής του. Συγκεκριμένα ο πρωταγωνιστής του «The Last of Us», μαζί με την στενή του φίλη Σάρα Πόλσον, έκλεισαν εισιτήρια για την συναυλία που πραγματοποίησε η Μπιγιόνσε στο Λος Άντζελες και ο ενθουσιασμός τους φτάνοντας εκεί, δεν μπορούσε να κρυφτεί.



Η Μπιγιόνσε έχει επιστρέψει πιο δυναμικά από ποτέ με το «Renaissance Tour», και στην χθεσινή εμφάνιση της, η αγωνία του κοινού να την απολαύσει ξανά μετά από χρόνια, ήταν μεγάλη. Μέσα στο πλήθος όμως, μαζί με τον Πέδρο υπήρχαν και πολλοί ακόμη celebrities που έδωσαν το παρών και όπως φάνηκε δεν πέρασαν απλά όμορφα, αλλά είχαν μια από τις καλύτερες στιγμές τους εκεί.



Σε κάποια στιγμή, η Σάρα Πόλσον θέλοντας να καταγράψει την ώρα που η Μπιγιόνσε βγαίνει να τραγουδήσει στην σκηνή, βγάζει το κινητό της και όπως βλέπουμε ο Πέδρο Πασκάλ ήταν απλά εκστασιασμένος. «Πεθαίνω. Πραγματικά πεθαίνω», ομολογούσε ο 48χρονος ηθοποιός του «Game Of Thrones» την ώρα της μεγάλης συναυλίας, με το χαμόγελο του να έχει φτάσει στα αυτιά και τον ενθουσιασμό στα ύψη.

Pedro Pascal reacts to seeing Beyoncé perform live at the Renaissance World Tour: "I’m f*cking dying!" pic.twitter.com/8Nm62D82vV



Ο Χιλιανοαμερικανός σταρ, ο οποίος πρόσφατα απέκτησε viral φήμη με τον τίτλο που του προσέδωσαν οι φαν ως «internet daddy», δεν ήταν ο μόνος όμως, που έδωσε το παρών στη συναυλία της Μπιγιόνσε. Ανάμεσα στο κοινό ήταν και η Μέγκαν Μάρκλ, μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι.

