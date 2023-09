Φεστιβάλ Βενετίας: Η Πρισίλα Πρίσλεϊ για τον γάμο και την ερωτική της ζωή με τον Έλβις - «Σεβάστηκε ότι ήμουν 14»

Η Πρισίλα πήγε στο Φεστιβάλ της Βενετίας και έκανε μερικές πολύ συναισθηματικές δηλώσεις για τη σχέση της με τον Έλβις Πρίσλεϊ

H Πρισίλα Πρίσλεϊ εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ της Βενετίας στα πλαίσια μιας συνέντευξης Τύπου, για το βιογραφικό δράμα "Priscilla" της Σοφία Κόπολα που αφορά τη σχέση της με τον Έλβις Πρίσλεϊ κι έκανε αρκετές συναισθηματικές δηλώσεις για εκείνον.

Η 78χρονη σταρ είπε αρχικά με δάκρυα στα μάτια: «Είναι πολύ δύσκολο να κάθεσαι και να παρακολουθείς μια ταινία για σένα, για τη ζωή σου, για την αγάπη σου. Η Σοφία έκανε καταπληκτική δουλειά. Έκανε τα μαθήματά της, μιλήσαμε μερικές φορές και πραγματικά έδωσα ό,τι περισσότερο μπορούσα για εκείνη».

Η σχέση τους ήταν πάντοτε αντικείμενου σχολιασμού εξαιτίας του ότι εκείνη ήταν ανήλικη όταν άρχισαν να βγαίνουν ραντεβού. Το Priscilla, με την Κέιλι Σπένι στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Τζέικομπ Ελόρντι στον ρόλο του βασιλιά του Rock 'n' Roll, παρουσιάζει τη σχέση από την πρώτη τους συνάντηση, όταν εκείνη ήταν μόλις 14 ετών και εκείνος 24. Όπως επέμεινε ωστόσο η ίδια στη συνέντευξη Τύπου, ο Έλβις δεν εκμεταλλεύτηκε ποτέ το ότι ήταν τόσο μικρή.

Priscilla Presley on her 10 year age gap with Elvis Presley:



“Even though I was 14, I was actually a little bit older in life, not in numbers. (...) He was very kind, very soft, very loving, but he also respected the fact I was only 14 years old.” pic.twitter.com/JR2dWWQItF