O Τζο Τζόνας θέλει να βγάλει τη Σόφι Τέρνερ κακή μητέρα επειδή «της αρέσει να παρτάρει». Και δεν τον πιστεύει κανείς

«Εκείνος φρόντιζε τα παιδιά», «εκείνη ήθελε να παρτάρει» και ένα σπίτι κάηκε

Από την Παρασκευή, όλοι στο ίντερνετ μιλούν για το διαζύγιο-φωτιά, τον χωρισμό που κανείς δεν περίμενε, το τέλος μίας σχέσης που έμοιαζε ιδανική: αυτή της Σόφι Τέρνερ και του Τζο Τζόνας. Μπορεί σήμερα να επιβεβαίωσαν τα πάντα, με μία ανακοίνωση που έκαναν ποστ κι όχι στόρι στο IG, όμως η πλευρά του τραγουδιστή/ηθοποιού/σταρ της Disney/τοξικού πρώην, όπως αποδείχθηκε, έχει φροντίσει να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για αυτό που συνέβη.

Δημοσιεύματα με δηλώσεις από το «στενό του περιβάλλον» κάνουν λόγο για την αδιαφορία της Βασίλισσας του Βορρά απέναντι στα παιδιά της. Λένε ότι τα πρόσεχε ο Τζόνας «σχεδόν συνέχεια» καθώς «εκείνος θέλει να παρτάρει, εκείνος θέλει να μένει σπίτι» - αυτή φέρεται να είναι και η βασική αιτία του διαζυγίου τους. Σε συνεντεύξεις τους, ωστόσο, όταν ήταν ακόμη μαζί, έλεγαν το αντίθετο. Επίσης, από πότε το να σου αρέσουν τα πάρτι σημαίνει ότι δεν είσαι σωστή μάνα;

Το 2020, την περίοδο του lockdown, η Τέρνερ εξηγούσε στο People πως είναι ιδιαίτερα εσωστρεφής και σπιτόγατα. «Αν μπορούσα να μένω σπίτι όλη μέρα, θα το έκανα, οπότε αυτή η κατάσταση είναι ιδανική για εμένα. Βγαίνω μία φορά τη μέρα έτσι κι αλλιώς για να πάω βόλτα τα σκυλιά, και τέλος».

Το θλιβερό είναι ότι ο Τζόνας προσπαθεί σκληρά να φανεί άγιος και να βγάλει την εν διαστάσει σύζυγό του «κακιά της υπόθεσης». Το ευχάριστο είναι πως δεν το καταφέρνει πολύ καλά.

«Ο Τζο Τζόνας άρχισε να βγαίνει με τη Σόφι Τέρνερ όταν εκείνη ήταν 19, την παντρεύτηκε στα 23, την άφησε έγκυο στα 24. Μόλις είχε τελειώσει το Game of Thrones, σχεδόν σταμάτησε να δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια για να το ακολουθεί στις περιοδείες. Φαίνεται πως, ως σύζυγος, της έδινε μηδενική υποστήριξη», έγραψαν ολόσωστα στο Χ.

Joe Jonas started dating Sophie Turner when she was 19, marry her at 23, knocked her up at 24. She was just finishing Game Of Thrones, she hardly worked these years and follow him on tours. Like he's giving zero support husband vibe. September 5, 2023

«”Ο Τζο Τζόνας προσέχει τα παιδιά σχεδόν συνέχεια” – Α, εννοείς ότι απλώς εκτελεί τα καθήκοντά του ως πατέρας; Τρομερό», αναφέρει άλλη ανάρτηση.

“Joe Jonas has been caring for his two children with Sophie Turner” oh you mean he was *checks notes* fulfilling his role as a father? Wild. https://t.co/PR7G0esXeM September 4, 2023

«Ο τρόπος που τα media παρουσιάζουν τη Σόφι Τέρνερ μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου είναι τόσο περίεργος… Πρέπει να την προστατεύσω αμέσως», είπε μία φαν.

the way the media has been portraying sophie turner after the divorce was announced is so weird.. she needs to get behind me immediately pic.twitter.com/ddL3q0XH1k — kie (@criminalplaza) September 5, 2023

Και στο TikTok, εξηγούν ότι αυτή η στάση του Τζόνας δείχνει αρχικά ότι εκείνος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης και προσπαθεί να σώσει ό,τι σώζεται από την εικόνα του, κι έπειτα ότι ίσως όλο αυτό γίνεται επειδή η Τέρνερ έχει μιλήσει ανοιχτά για την επιθυμία της να επιστρέψει στην Αγγλία, ώστε να μεγαλώσουν εκεί τα παιδιά.

#joejonas #greenscreen ♬ vampire - Olivia Rodrigo @letstalkaboutitftkatie Its the way the tabloids are labeling her a bad mother ??? Like PARDON miss girl took time off to spend time to go on tour with her husband and kids like EXCUSE ME his team is def stirring the non-existent pot and ITS MAKING HIM LOOK EVEN WORSE #sophieturner

♬ original sound - katie @letstalkaboutitftkatie THE FACT THAT HE SPEAKS LIKE THIS ABOUT THE MOTHER OF HIS CHILDREN is GROSS like he def wants to control the story. ALSO I LOVE that shes not even acknowledging his comments (we all know its not true) it’s honesty a power move she’s so mother. # #sophieturner

Το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο για τέσσερα χρόνια κι έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Και μόνο η φράση «είναι πολλά τα σενάρια που υποθέτουν το γιατί» δείχνει πως κάτι μυρίζει πολύ άσχημα εκεί πέρα.