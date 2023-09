Ριάνα - A$AP Rocky: Αποκαλύφθηκε το όνομα του νεογέννητου μωρού τους

Το ζευγάρι φαίνεται ότι λατρεύει το γράμμα "R"

Περίπου έναν μήνα μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους, η 35χρονη Ριάνα αποκάλυψε μαζί με τον 34χρονο A$AP Rocky, το όνομα που θα του δώσουν.

Οι δυο τους αποφάσισαν να ονομάσουν τον γιο τους Ράιοτ Ρόουζ Μέιερς, σύμφωνα με το πιστοποιητικό γέννησης που απέκτησε το Blast. Το όνομα ίσως συνδέεται με το τραγούδι του A$AP "Riot" που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο και στο οποίο συμμετείχε ο Φαρέλ Γουίλιαμς.

Όπως όλα δείχνουν μάλιστα, το ζευγάρι ακολουθεί την παράδοση γύρω από το γράμμα "R", αφού ονόμασε τον πρώτο του γιο που γεννήθηκε τον Μάιο του 2022, ΡΖΑ Έιθελστον Μέιερς.

Rihanna’s baby's unique name finally revealed one year after welcoming son https://t.co/84eA5vUAZ0 pic.twitter.com/UDf7O0Ondq