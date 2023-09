Ο Κρις Έβανς και η Άλμπα Μπαπτίστα παντρεύτηκαν στα κρυφά μέσα στο Σαββατοκύριακο

Το διάσημο ζευγάρι θέλησε με κάθε τρόπο να κρατήσει τη σχέση και τον γάμο τους, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Πριν από έναν χρόνο περίπου, όλος ο κόσμος συζητούσε για το όνομα του Κρις Έβανς, μιας και το περιοδικό People, τον ανέδειξε στον πιο σέξι άνδρα της χρονιάς για το 2022. Ο «the Sexiest Man Alive» είναι ένας βαρύς τίτλος, που σίγουρα προσθέτει κάτι έξτρα στο βιογραφικό ενός Χολιγουντιανού ηθοποιού, -ωστόσο το μυαλό του Κρις Έβανς από πέρσι ήταν στην οικογένεια, τον γάμο και φυσικά την πανέμορφη Άλμπα Μπαπτίστα.



Στην συνέντευξη που είχε δώσει στο διάσημο περιοδικό, ο Κρις Έβανς δεν έχασε την ευκαιρία να μιλήσει για την μητέρα του, την προτεραιότητα του να βρίσκει ισορροπία ανάμεσα στα επαγγελματικά και τα προσωπικά, και στο να αποχωρήσει σταδιακά από την υποκριτική, προκειμένου να αφοσιωθεί στην δική του οικογένεια.



«Είμαι πολύ μεγάλος για να ζω με μια βαλίτσα στο χέρι για έξι μήνες και είμαι σε μια φάση που είμαι απλά χαρούμενος να βρίσκομαι στο σπίτι», είχε πει τότε, ενώ παραδέχτηκε ότι είχε αρχίσει να σκέφτεται πιο έντονα το μέλλον του περιλαμβάνοντας παιδιά.



«Αυτό είναι κάτι που θέλω οπωσδήποτε», ομολογούσε, διευκρινίζοντας πως δεν σκοπεύει να το συζητήσει εκτενώς. «Κάποια πράγματα τα θέλεις μόνο για σένα ή μόνο για την οικογένειά μου και τους φίλους μου».



Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν δεν μας κάνει καμία εντύπωση που ο ηθοποιός επέλεξε να παντρευτεί την εκλεκτή της καρδιάς του, Άλμπα Μπατίστα, σε μια άκρως μυστική τελετή, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Βοστώνη και συγκεκριμένα στο σπίτι που μένουν μαζί, στην Μασαχουσέτη. Από την αρχή της σχέσης του, το διάσημο ζευγάρι είχε επιλέξει να κρατήσει τον δεσμό του μακριά από τη δημοσιότητα και αυτό δεν άλλαξε ούτε την γαμήλια ημέρα τους.

Actor Chris Evans and Alba Baptista got married over the weekend 🎉 pic.twitter.com/1INgdOtGpU