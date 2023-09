Πιτ Ντέιβιντσον: «Έπαιρνα κεταμίνη καθημερινά για τέσσερα χρόνια» - Η μάχη του κωμικού με την κατάθλιψη

«Δεν μπορείς να παίρνεις ναρκωτικά στα 30 σου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο διάσημος κωμικώς και πρώην της Καρντάσιαν, Πιτ Ντέιβιντσον

Πιθανόν να τον γνώρισες τον Πιτ Ντέιβιντσον, μέσα από την σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν. Μπορεί να μην κράτησε πολύ, αλλά σίγουρα άφησε το αποτύπωμα της στα διεθνή μέσα. Μπορεί όμως και να τον γνώρισες μέσα από «Saturday Night Live», στον ρόλο του κωμικού.



Το σίγουρο είναι πως ο 29χρονος Πιτ κουβαλά μια πλούσια ιστορία στους ώμους του, ενώ πριν από λίγες ημέρες και συγκεκριμένα την 11η Σεπτεμβρίου, ο διάσημος κωμικός θυμάται τον πυροσβέστη πατέρα του, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τρομοκρατική επίθεση των δίδυμων πύργων.



Αυτή τη φορά, σε ένα από τα πρόσφατα stand-up show του στο Νιού Τζέρσεϊ, μίλησε για την δική του εμπειρία με τα κέντρα αποτοξίνωσης, αλλά και την κατάθλιψη που αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια. Συγκεκριμένα ο Ντέιβιντσον αναφέρθηκε στο καλοκαίρι του, όπου τον Ιούνιο χρειάστηκε να μπει ξανά σε κέντρο για έκτη φορά. «Μόλις βγήκα από το κέντρο αποτοξίνωσης», είπε στο κοινό. «Έχω αυτή τη λάμψη μετά την αποτοξίνωση. Η έβδομη φορά είναι η τυχερή», είπε γελώντας.



Μεταξύ άλλων, ο Ντέιβιντσον αποκάλυψε ότι έπαιρνε κεταμίνη, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται κυρίως για την πρόκληση και τη διατήρηση της αναισθησίας, καθημερινά για τέσσερα χρόνια. «Ήταν μαγικό», μοιράστηκε με το κοινό. Σε μια από τις παραισθήσεις που του δημιουργούσε το συγκεκριμένο φάρμακο, ο κωμικός θυμήθηκε πως μια φορά «έκανα τους "Wiggles" να μπλέξουν με τη "Λίστα του Σίντλερ"».

