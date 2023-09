Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κυκλοφόρησε το πρώτο του παιδικό βιβλίο - «Η ιδέα να το γράψω ήρθε σε ένα όνειρο»

«Έγραψα το Just Because για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μου και για το παιδί που έχουμε μέσα όλοι μας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι έγραψε το πρώτο του παιδικό βιβλίο, αποκαλύπτοντας πρόσφατα ότι η ιδέα και η έμπνευση για τη συγγραφή του γεννήθηκε μετά από «ένα όνειρο». Τo βιβλίο του Αμερικανού σταρ έχει τίτλο "Just Because", την εικονογράφηση της Ρενέ Κουρίλα, και αναμένεται να καλλιεργήσει τη γόνιμη σκέψη μικρών και μεγάλων, μοιράζοντας σημαντικά μαθήματα ζωής.

Το εικονογραφημένο βιβλίο του δείχνει ότι «όλοι είμαστε γεμάτοι δυνατότητες». Πρόκειται για μία συλλογή από δίστιχα, τα οποία έχουν γραφτεί για να καλλιεργούν συζητήσεις σε οποιαδήποτε ηλικία. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός στο USA Today:

«Αυτό το βιβλίο μού ήρθε σε ένα όνειρο. Ήταν σαν folk τραγούδι. Ξύπνησα στις 2:30 τα ξημερώματα και πήγα και το έγραψα. Νόμιζα ότι ήταν ένα ποίημα του Μπομπ Ντίλαν», περιγράφει ο ηθοποιός

«Το ότι σε συγχωρώ, δεν σημαίνει ότι εξακολουθώ να σε εμπιστεύομαι. Υπάρχει αυτό που κάνεις εσύ, υπάρχει αυτό που κάνω εγώ και το δικό σου δεν είναι απαραίτητο», αναφέρεται σε ένα δίστιχο του παιδικού βιβλίου και μπορείς να πάρεις μια γεύση από όσα περιέχει νοηματικά.

«Έγραψα το Just Because για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μου και για το παιδί που έχουμε μέσα όλοι μας», δήλωσε ο ηθοποιός

«Αφορά την ποίηση της ζωής, αντί να έχουμε πάνω μας την πίεση που νιώθουμε όταν μας λένε κάθε μέρα ότι πρέπει να είμαστε απόλυτοι για κάθε πράγμα. Αυτό δεν είναι πραγματικά ζωή. Η ζωή είναι πολύ πιο ποιητική, παράξενη, ειρωνική. Μόλις παραδεχθείς όλες αυτές τις αντιφάσεις, η ζωή γίνεται πολύ περισσότερο ένα ποίημα», προσθέτει ο ΜακΚόναχι.

Το "Just Because", που κυκλοφόρησε χθες είναι το δεύτερο βιβλίο που έγραψε ο ΜακΚόναχι μετά τα απομνημονεύματά του Greenlights του 2020, τα οποία ήταν στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ των New York Times.