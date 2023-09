Ο Ντέβιντ Μπέκαμ «χτυπάει νέο τατουάζ» αφιερωμένο στη Βικτόρια και κάνει το ίντερνετ να λιώνει

«Όλα τα τατουάζ που έχω είναι αφιερωμένα στην οικογένεια μου», είχε πει σε παλιότερη συνέντευξη του ο Ντέβιντ Μπέκαμ

Ένα ακόμη συμβολικό τατουάζ προστίθεται στη μεγάλη συλλογή με τατουάζ του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Ο πρώην άσσος της Manchester United, έχει αποκτήσει ήδη πάνω από 60 τατουάζ, τα οποία είναι όλα αφιερωμένα στην οικογένειά του.



Αυτή τη φορά, αποφάσισε να προσθέσει ένα ακόμη, και μοιράστηκε τα στιγμιότυπα στο instagram, βάζοντάς μας σε μια κουλ διάθεση. Συγκεκριμένα ο Ντέιβιντ έκανε την λέξη 'Posh" στο μεσαίο δάχτυλο του αριστερού του χεριού σε μια αναφορά στο παρατσούκλι της Βικτόρια Μπέκαμ από την εποχή των Spice Girls.

