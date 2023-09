Σόφι Τέρνερ: Έκανε αγωγή στον Τζο Τζόνας - Ξεκίνησε δικαστική διαμάχη για τα παιδιά

Παρότι είχαν ανακοινώσει πως το διαζύγιο είναι φιλικό, τα πράγματα ανάμεσα σε Σόφι Τέρνερ και Τζο Τζόνας, είναι τελικά πολύ διαφορετικά

Από τις πρώτες ημέρες που ανακοινώθηκε η είδηση χωρισμού ανάμεσα σε Σόφι Τέρνερ και Τζο Τζόνας, γνωρίζαμε πως κάτι δεν πάει και τόσο καλά με αυτό το διαζύγιο. Εκείνος την παρουσίαζε ως μια μητέρα που αδιαφορεί, ενώ ο ίδιος βρισκόταν πιο κοντά στα παιδιά τους, 3 ετών και 14 μηνών. Κάτι τέτοιο ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί μέχρι τώρα.

Και ενώ στην ανακοίνωση του χωρισμού τους, έκαναν λόγο για ένα φιλικό και συναινετικό διαζύγιο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει -καθώς η δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των δυο παιδιών, έχει μόλις ξεκινήσει.

Λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη ανακοίνωση διαζυγίου, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα το πως εξελίσσεται η κατάσταση ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι. Πριν από λίγες ώρες, η Σόφι Τέρνερ έκανε αγωγή στον τραγουδιστή, ζητώντας να επιστρέψουν στην Αγγλία τα δύο παιδιά τους.

Στην αγωγή, η σταρ του Game of Thrones ζητά την «άμεση επιστροφή των παιδιών που αδικαιολόγητα απομακρύνθηκαν ή κρατούνται αδικαιολόγητα», σύμφωνα με το People.

