Τέιλορ Σουίφτ: Πήγε με τον Τράβις Κελς σε εστιατόριο και πλήρωσε τα γεύματα όλων των πελατών για να φύγουν

Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κελς θέλησαν να απολαύσουν το γεύμα τους μακριά από αδιάκριτα βλέμματα

Η Τέιλορ Σουίφτ είναι ξανά ερωτευμένη και το ίντερνετ δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστο από την είδηση αυτή. Όλα ξεκίνησαν όταν η διάσημη τραγουδίστρια πήγε να δει τους Kansas City και φαίνεται πως κάτι τρέχει με τον αρχηγό τους, Τράβις Κέλσι.



Πρώτα απ’ όλα, καθόταν ακριβώς δίπλα στη μαμά του. Όταν εκείνος σκόραρε, εκείνη τρελάθηκε. Πετάχτηκε πάνω πιο γρήγορα από τη μητέρα του και, όλο χαρά, ούρλιαξε «Let’s f*cking go!». Φυσικά και έφυγαν μαζί. Στο παρακάτω βίντεο, τους βλέπεις να ζουν το American Dream και να περπατούν αμήχανα και ντροπαλά, αλλά ωραία.



Εντωμεταξύ, μερικές μέρες πριν τον αγώνα, εκείνος είχε εμφανιστεί στο The Pat McAfee Show και, χωρίς να αποκαλύψει αν έκαναν παρέα ή όχι, είπε ότι «έριξε την μπάλα στο δικό της γήπεδο», καλώντας την σε αγώνα. Έχει δηλώσει, επίσης, ότι η Σουίφτ ήταν το celebrity crush του.



Σε αυτό το πλαίσιο δεν μας κάνει καμία εντύπωση που η Τέιλορ Σουίφτ φρόντισε να συνοδεύσει τον αθλητή, και μάλιστα να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για το ραντεβού τους. Μετά το παιχνίδι των «Kansas City Chiefs» το ζευγάρι αποχώρησε μαζί και στην συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα τοπικό εστιατόριο στο Μιζούρι για δείπνο.

Φτάνοντας εκεί όμως, τα πράγματα απέκτησαν ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το PageSix η τραγουδίστρια πλήρωσε τους λογαριασμούς όλων των πελατών που βρίσκονταν τη στιγμή εκείνη το εστιατόριο, προκειμένου να φύγουν.

«Μόλις έλαβα μια κλήση από έναν φίλο στο Μιζούρι και η Τέιλορ πηγαίνει σε ένα μέρος εκεί και πλήρωσε για να φύγουν όλοι από το εστιατόριο», αναφέρει η πηγή. «Τρώγανε και τότε, η σερβιτόρα τους πλησίασε και τους είπε "εδώ είναι η συμφωνία, θα σας τα πληρώσει όλα, αλλά πρέπει να φύγετε τώρα". Πόσο τρελό είναι αυτό;», συνέχισε, ενώ αποκάλυψε: «Α, και φυσικά είναι με τον Τράβις Κελς».

