Η Taylor Swift αποκαλύφθηκε στο κοινό της: «Δεν ήμουν ποτέ τόσο ευτυχισμένη»

Νιώθει ότι «τελικά η ζωή της έχει νόημα»

Σε πρόσφατη συναυλία της, η Taylor Swift δήλωσε «πιο ευτυχισμένη από ποτέ». Όπως είπε χαρακτηριστικά στους fans της που πήγαν να την ακούσουν στο Gillette Stadium στο Foxborough: «Δεν ήμουν ποτέ τόσο ευτυχισμένη στη ζωή μου σε όλες τις πτυχές της. Και θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω που είστε μέρος αυτού».

«Δεν είναι απλώς μια περιοδεία, νιώθω ότι τελικά η ζωή μου έχει νόημα. Έτσι σκέφτηκα να παίξω αυτό το τραγούδι που μου φέρνει πολλές ευχάριστες αναμνήσεις», είπε λίγο πριν ερμηνεύσει το κομμάτι "Qestion...?" από το album "Midnights".

📹 | “I’ve just never been this happy in my life in all aspects of my life… it’s not just the tour… my life finally feels like it makes sense… so I thought I’d play this song which brings me a lot of happy memories”



