Τζούντι Τέρνερ Σμιθ - Τζόσουα Τζάκσον: Χωρίζουν (και αυτοί) μετά από 4 χρόνια γάμου

«Όταν γνώρισα για πρώτη φορά τον άντρα μου, είχαμε ένα one night stand», είχε δηλώσει η Τζούντι Τέρνερ Σμιθ για την γνωριμία της με τον Τζόσουα Τζάκσον

Οι χωρισμοί στο Χόλιγουντ δεν έχουν τέλος και ένα ακόμη αγαπημένο ζευγάρι, ακολουθεί χωριστούς δρόμους κάνοντας λόγο στο διαζύγιο για ασυμβίβαστες διαφορές. Συγκεκριμένα η Τζούντι Τέρνερ Σμιθ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Τζόσουα Τζάκσον, ύστερα από τέσσερα χρόνια γάμου.

Jodie Turner-Smith and Joshua Jackson split after four years of marriage. 💔 pic.twitter.com/TDr9lOfK35