Η Jodie Turner-Smith και ο Joshua Jackson γίνονται ξανά couple goals με τις νέες φωτογραφίες τους

Πρόσφατα είδαμε το λαμπερό ζευγάρι του Hollywood σε μια iconic εμφάνιση στα Critic's Choice Awards. Τώρα επιστρέφουν με νέες, ακόμα πιο iconic φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα.

Jodie Turner-Smith και Joshua Jackson. Hot, ταλαντούχοι και πολύ, πολύ ερωτευμένοι.

Πρόσφατα είδαμε το λαμπερό ζευγάρι του Hollywood σε μια iconic εμφάνιση στα Critic's Choice Awards. Eκείνος με το κομψό tuxedo του κι εκείνη με ένα εκπληκτικό φόρεμα από μετάξι σε τιρκουάζ απόχρωση και τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα εντυπωσιακό up do.

H Turner-Smith και ο Jackson είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου τρία χρόνια. Πριν λίγο καιρό απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, μια κόρη, και σε κάθε κοινή τους ανάρτηση η αγάπη τους ξεχειλίζει. Κάτι που είναι ούτως ή άλλως έκδηλο και σε κάθε κοινή τους εμφάνιση, όπως όταν φλερτάρουν στο κόκκινο χαλί (είναι το κάτι άλλο).

Στα Critic's Choice Awards ο Jackson ήταν υποψήφιος για το βραβείο Best Actor in a Limited Series ή Movie Made for Television για τον ρόλο του στο Dr. Death. Οι δυο τους εντυπωσίασαν στο show, αλλά φαίνεται ότι το ζευγάρι διασκέδασε πολύ και στα παρασκήνια των βραβείων, αφού η Smith μοιράστηκε μια σειρά από νέες sexy φωτογραφίες τους από το backstage.

“The cat that got the cream”, έγραψε στην λεζάντα που συνόδευε τις φωτογραφίες που τράβηξε ο Frankie Mark στο μπαλκόνι του δωματίου τους στο ξενοδοχείο. Εκείνος εμφανίζεται έτοιμος για το red carpet φορώντας το κοστούμι του, ενώ εκείνη ποζάρει ολόγυμνη με στραμμένη την πλάτη της στο φακό. Το πιο cool. αληθινό και αξιολάτρευτο ζευγάρι στο Hollywood αυτήν τη στιγμή, hands down.