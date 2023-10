Διάσημοι Χωρισμοί: Η αιτία πίσω από τα απανωτά διαζύγια στο Χόλιγουντ αυτήν την περίοδο

Tελικά είναι το φθινόπωρο η εποχή με τους περισσότερους χωρισμούς;

Δεν είναι δύσκολο να παρατηρήσει κανείς πως ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν δυο μήνες, με απανωτούς χωρισμούς. «Το ντόμινο χωρισμών» ξεκίνησε κάπου στα μέσα του καλοκαιριού με το διαζύγιο της Σοφία Βεργκάρα με τον Τζο Μανγκανιέλο. Λίγο αργότερα ακολούθησαν η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Σαμ, ενώ μέχρι και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε τον χωρισμό του από την επί δεκαετίες σύζυγο του, Σοφί Γκρεγκουάρ.



Και αυτά τα διαζύγια είναι μόνο η αρχή. Μέσα σε αυτό το διάστημα να προσθέσουμε τους Τζο Τζόνας και Σόφι Τέρνερ, οι οποίοι χώρισαν εξίσου δραματικά, την Τζόντι Τέρνερ Σμιθ με τον Τζοσουά Τζάκσον, και τον Χιού Τζάκμαν με την Ντέμπορα λι Φαρνές. Οι τελευταίοι μάλιστα χώρισαν ύστερα από 27 χρόνια κοινής ζωής.



Με τόσα διαζύγια λοιπόν, πως μπορεί κανείς να μην ισχυριστεί πως το φθινόπωρο είναι επισήμως η εποχή με τους περισσότερους χωρισμούς; Για να μην θυμηθούμε πως τέτοια εποχή πριν από έναν χρόνο, χώρισαν και η Ζιζέλ με τον Τομ Μπρέιντι. Και επειδή το μέτρημα θα μπορούσε να συνεχιστεί για πολύ ακόμη, πάμε καλύτερα να δούμε τι ακριβώς με τα διάσημα ζευγάρια, τα οποία αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη σχέση τους μετά το καλοκαίρι.

