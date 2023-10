Αντζελίνα Τζολί: Μεταμορφώνεται σε Μαρία Κάλλας για νέα ταινία - Οι πρώτες εικόνες

Η Αντζελίνα Τζολί ως "Maria" στην νέα ταινία του σκηνοθέτη Pablo Larraín

Η Αντζελίνα Τζολί θα υποδυθεί την κορυφαία Ελληνίδα υψίφωνο του 20ού αιώνα, Μαρία Κάλλας σε νέα βιογραφική ταινία, και ο σκηνοθέτης Pablo Larraín, έφερε στην δημοσιότητα δύο πρώτες φωτογραφίες της ηθοποιού, από τον νέο της ρόλο.

First look at Angelina Jolie as Maria Callas in Pablo Larrain‘s biopic ‘MARIA’. pic.twitter.com/caqwEuxWam