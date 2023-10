Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ: Είναι μαζί, αλλά όχι σοβαρά

Το διάσημο, (νέο και χαλαρό) ζευγάρι, εντοπίστηκε για δεύτερη φορά μαζί

Τις τελευταίες ημέρες το Χόλιγουντ συζητάει για το νέο ζευγάρι της πόλης, το οποίο δεν είναι άλλο από την Τζίτζι Χαντίντ και τον Μπράντλεϊ Κούπερ. Οι δυο τους εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από τους παπαράτσι σε μια έξοδο τους στο κοσμικό εστιατόριο Via Carota του West Village.

Αφού απόλαυσαν το δείπνο τους, έφυγαν μαζί και οι πρώτες φήμες κυκλοφόρησαν. Στη συνέχεια το ίδιο συμβάν επαναλήφθηκε, αφού το ζευγάρι κυκλοφόρησε και πάλι μαζί στη Νέα Υόρκη και έφυγαν και πάλι με το ίδιο αυτοκίνητο του Κούπερ.

Και μπορεί αρκετοί να υποστήριξαν πως απλώς κάνουν παρέα ή βγαίνουν, αλλά τα πράγματα έγιναν πιο σοβαρά, όταν οι δυο τους επέστρεψαν μαζί στη Νέα Υόρκη ύστερα από ταξίδι. Μέχρι στιγμής, ο προορισμός που επισκέφθηκαν δεν έχει γίνει γνωστός, ενώ κανένας από τους εκπροσώπους τους δεν έχει πάρει θέση σχετικά με τα δημοσιεύματα.

Gigi Hadid And Bradley Cooper Return To NYC After Weekend Getaway https://t.co/LmQgTDgfRv pic.twitter.com/82MSgmUEYj