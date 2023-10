O Ράιαν Ρέινολντς, οι στιγμές εκτός ελέγχου και η σημασία της αυτογνωσίας

Όσα ενδιαφέροντα είπε ο Ράιαν Ρέινολντς σε εκδήλωση για την ψυχική υγεία

Πριν από μερικές δεκαετίες ο όρος της «ψυχικής υγείας», ήταν μια φράση άγνωστη. Αν πρόσεξες και στο νέο ντοκιμαντέρ του Μπέκαμ (με το οποίο γίνεται χαμός), υπάρχει και μια αναφορά στην πολύ άσχημη ψυχική κατάσταση του ποδοσφαιριστή, για την οποία δεν μιλούσε. Και να μιλούσε δηλαδή, η αντιμετώπιση θεμάτων ψυχικής υγείας πριν από λίγα μόλις χρόνια ήταν εντελώς διαφορετική.



Και αυτό, ίσως γιατί οι άνθρωποι τότε, λειτουργούσαν με βάση την επιβίωση, η οποία δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για τις συναισθηματικές και ψυχικές ανάγκες. Σε αντίθεση με το τώρα, όπου η επιλογή είναι πιο διαθέσιμη για όλους και φέρνει ένα σωρό εσωτερικές συγκρούσεις.



Αυτή όμως είναι μια άλλη κουβέντα. Μένοντας στην ψυχική υγεία και με αφορμή την χθεσινή παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ο ηθοποιός Ράιν Ρέινολντς βρέθηκε στο 11ο ετήσιο γκαλά του Bring Change to Mind, μίλησε για την δική του εμπειρία και, μάλιστα, με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

