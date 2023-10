Έλον Μασκ: Σχολίασε τον πόλεμο στο Ισραήλ με αναφορά στην αρχαία Ελλάδα - «Η εκδίκηση είναι για τους αδύναμους»

«Σχετικά με τον Λυκούργο, ιδρυτή της Σπάρτης», ξεκίνησε να γράφει ο Έλον Μάσκ

Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς έχει αποτελέσει αντικείμενο τοποθέτησης για πολλούς celebrities και μη. Μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς τους στα social media, καθένας δίνει τη δική του προσωπική άποψη και εκδοχή. Έτσι και ο Έλον Μάσκ, ο οποίος θέλησε να αναφερθεί στον πόλεμο, και το έκανε με έναν συνηθισμένο, για εκείνον, τρόπο.

Οι αναφορές του δισεκατομμυριούχου στην αρχαία Ελλάδα είναι τόσες πολλές που έχουμε χάσει το μέτρημα. Με την τελευταία του ανάρτηση προσθέτουμε στην λίστα, άλλη μια αναφορά του, αφού θέλησε να δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα του Λυκούργου από την αρχαία Σπάρτη:

«Σχετικά με τον Λυκούργο, ιδρυτή της Σπάρτης,

η κομβική στιγμή στη δημιουργία της Σπάρτης ήρθε όταν ο Λυκούργος πρότεινε ριζοσπαστικούς νόμους που θα μεταμόρφωναν το κράτος σε μία από τις μεγαλύτερες πολεμικές μηχανές στην Ιστορία. Ένα μέλος της συνέλευσης προσβλήθηκε τόσο πολύ που χτύπησε τον Λυκούργο στο μάτι. Ο Λυκούργος θα μπορούσε άνετα να τον σκοτώσει και όλοι το ήξεραν.

Αντίθετα, στάθηκε εκεί με το μάτι του κατεστραμμένο και κάλεσε αυτόν τον άντρα στο σπίτι του για δείπνο, πείθοντας τελικά τον άντρα να γίνει ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του. Μόλις τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι, ο Λυκούργος έφυγε για το ναό, λέγοντας ότι οι νόμοι δεν μπορούσαν να αλλάξουν μέχρι να επιστρέψει. Τότε ο Λυκούργος πέθανε από ασιτία που επέβαλε στον εαυτό του.

Regarding Lycurgus, founder of Sparta.



The pivotal moment in the creation of Sparta came when Lycurgus proposed radical laws that would transform the state into some of the greatest warriors in history.



A member of the assembly was so offended that he struck Lycurgus in the…