Όζι Όσμπορν: Το σύμφωνο «υποβοηθούμενης αυτοκτονίας» που εξακολουθεί να έχει με τη Σάρον

Γιατί το ζευγάρι αποφάσισε να συνάψει σύμφωνο ευθανασίας και σε ποια περίπτωση θα ισχύσει

Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι αυτή και ο σύζυγός της, ο 74χρονος σταρ της ροκ Όζι Όσμπορν, συνεχίζουν να έχουν μεταξύ τους σύμφωνο υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Οι δυο τους έχουν κάνει σύμφωνο για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, κάτι που είχαμε μάθει από τη Σάρον το 2007 στα απομνημονεύματά της "Survivor: My Story - The Next Chapter".

Τώρα λοιπόν μας το υπενθύμισε μέσα από το τελευταίο επεισόδιο του "The Osbournes Podcast". Ειδικότερα, η ίδια έχει συμφωνήσει με τον σύζυγό της, εάν κάποιος από τους δύο διαγνωστεί με άνοια, να πάνε σε μία εγκατάσταση υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στην Ελβετία, εκεί όπου η συγκεκριμένη πρακτική είναι νόμιμη.

«Ο Όζι και εγώ καταλήξαμε στην ίδια απόφαση», είχε δηλώσει στη Mirror.

Η Σάρον στο τελευταίο podcast, υπενθύμισε στα παιδιά της το σχέδιο με τον σύζυγό της και ότι δεν έχει αλλάξει, σε περίπτωση που η σωματική και η ψυχική τους υγεία παρουσιάσει μεγάλη πτώση.

«Θυμάσαι όταν η μαμά και ο μπαμπάς έκαναν εκείνη τη συνέντευξη, μιλώντας για το πώς θα πεθάνουν μέσω υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, και εμείς λέγαμε "Τι είναι αυτό;"» ρώτησε η κόρη του Όζι και της Σάρον Όσμπορν, Κέλι τον αδελφό της Τζακ. Εκείνος απάντησε: «Έχουν πει πως "αν αρρωστήσουμε στο τελικό στάδιο, θα πάμε στην Ελβετία και θα προχωρήσουμε σε υποβοηθούμενη αυτοκτονία". Αυτό είναι ακόμα το σχέδιο;».

Η Σάρον ρώτησε από μέρους της: «Πιστεύεις ότι θα υποφέρουμε;». Στην απάντηση του Τζακ ότι «ήδη όλοι υποφέρουμε», εκείνη υπογράμμισε: «Ναι, όλοι υποφέρουμε, αλλά δεν θέλω να πονέσει επίσης. Ο ψυχικός πόνος είναι αρκετός πόνος χωρίς τον σωματικό. Οπότε, αν έχετε ψυχικά και σωματικά προβλήματα, τα λέμε».

Μάλιστα τόνισε ότι αν μπορούσε να ζήσει περισσότερο ενώ πάλευε με ψυχικά και σωματικά προβλήματα, θα αποφάσιζε να μην το κάνει. «Τι θα γινόταν αν επιζήσεις και δεν μπορείς να σκουπίσεις τον κώ@@ σου, τα κάνεις παντού, δεν μπορείς να φας», είπε δυνατά η Σάρον. «Λοιπόν, τι διαφορετικό έχει η ζωή σου τώρα;» απάντησες γελώντας η κόρη της Κέλι.

.@MrsSOsbourne explains her and Ozzy’s assisted-suicide pact



The pact was made after the passing of her father, music mogul Don Arden, who his battle with Alzheimer’s in 2007 https://t.co/PSeJ4h4gyV