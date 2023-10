Ο Κουέντιν Ταραντίνο επισκέφθηκε ισραηλινή βάση για να εμψυχώσει τους στρατιώτες

Ο Ταραντίνο στηρίζει το Ισραήλ στο πόλεμο με τη Χαμάς

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ανακοινώνει με ηχηρό τρόπο την στήριξή του στο Ισραήλ. Ο 60χρονος σκηνοθέτης επισκεφθηκε μια ισραηλινή στρατιωτική βάση και αυτό έγινε γνωστό μέσω του Χ, του παλιού Twitter, όπου το War Room του Ισραήλ ανέβασε μια φωτογραφία του. Επίσης ο Ταραντίνο εμφανίστηκε να μιλάει με fans του σε ένα video που ανέβηκε στα social media και στους Times of Israel.

#BREAKING: Legendary filmmaker Quentin Tarantino visits an Israeli base in southern Israel to boost IDF morale pic.twitter.com/Vso6IgQlWa