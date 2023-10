Τζον Στάμος: «Με κακοποίησε σεξουαλικά η baby sitter μου - Έκανα τον νεκρό για να σταματήσει»

Ο ηθοποιός μοιράστηκε το τραύμα του για πρώτη φορά

Ο Τζον Στάμος κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί – ή, καλύτερα, τον κακοποίησε η baby sitter του. Όπως αποκαλύπτει στα απομνημονεύματά του με τίτλο If You Would Have Told Me, τότε δεν το είπε σε κανέναν. «Χρειάστηκε να γράψω βιβλίο για να συνειδητοποιήσω τι έγινε», δήλωσε στο People.

«Θέλω να πω, πάντα το ήξερα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, και υπερασπίζομαι τόσο τους επιζώντες. Ένιωθα πως το θυμόμουν κάπως. Πάντα ήταν εκεί αλλά το είχα θάψει μέσα μου, όπως κάνουμε όλοι, έτσι δεν είναι;» Ντάνι Μάστερσον: Ποινή κάθειρξης τουλάχιστον 30 ετών για τους βιασμούς δυο γυναικών

Ήταν 10-11 χρονών όταν συνέβη και δεν μίλησε. «Νομίζω πως είπα στον εαυτό μου ότι “έτσι είναι τα κορίτσια”. Έκανα τον νεκρό για να σταματήσει. Αλλά δεν ήταν εντελώς επιθετικό. Δεν ξέρω, δεν ήταν ωραίο».

Ο Τζον Στάμος άρχισε να καταλαβαίνει τι του είχε συμβεί, όταν έγραφε τον ευχαριστήριο λόγο του, επειδή βραβεύθηκε για τον αγώνα του υπέρ των κακοποιημένων παιδιών. «Ξεκίνησα να γράφω, και τότε βγήκε όλο», εξήγησε. «Και τότε σκέφτηκα “Όχι, το σημερινό δεν έχει να κάνει με εμένα. Είναι για τα παιδιά. Θα το ξαναθάψω, μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αλλιώς είμαι γελοίος”».

Σκεφτόταν ότι δεν ήταν η ώρα να τραβήξει την προσοχή στο δικό του τραύμα.

«Δεν ήθελα να γράφουν για αυτό, δεν ήθελα το βιβλίο μου να είναι για αυτό. Ήταν μία σελίδα ή κάτι τέτοιο, απλώς ένιωσα την ανάγκη να μιλήσω για αυτό. Ήταν περίεργο. Ήταν κάτι που, νομίζω, συνέβη όταν ήμουν 10 ή 11. Δεν θα έπρεπε να αναγκαστώ να διαχειριστώ αυτά τα συναισθήματα».

Σήμερα, ο ηθοποιός έχει ένα παιδί με την Κέιτλιν ΜακΧιού Στάμος, τον Μπίλι που είναι 5 ετών. «Σας το λέω, αν μάθω ότι κάποιος έκανε ποτέ κάτι τέτοιο στον γιο μου, τα πράγματα θα είναι αλλιώς», πρόσθεσε.