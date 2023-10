Η Γκουίνεθ Πάλτροου σχεδιάζει να εγκαταλέιψει το Χόλιγουντ: «Κανείς δεν θα με ξαναδεί ποτέ»

H διάσημη ηθοποιός, δήλωσε μεταξύ άλλων, πως θέλει να πουλήσει την εταιρεία της και να αφοσιωθεί στην οικογένεια της

Την ησυχία της θέλει η Γκουίνεθ Πάλτροου και φαίνεται πως είναι έτοιμη να θυσιάσει πολλά, για να την αποκτήσει. Η διάσημη ηθοποιός και ιδρύτρια της εταιρείας ευεξίας και lifestyle "Goop", έχει σκοπό να αφήσει οριστικά το Χόλιγουντ, την καριέρα της, και τα φώτα της δημοσιότητας, προκειμένου να ζήσει μια ήρεμη ζωή αφοσιωμένη στην οικογένεια της.

Αυτά τουλάχιστον δήλωσε η ίδια στο Bustle και ακούστηκε ιδιαίτερα αποφασισμένη.

