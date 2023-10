Λίντα Εβαντζελίστα: «Τα φίλτρα είναι ο διάβολος - Οι ουλές μου είναι τρόπαια»

Το μοντέλο μίλησε για τη βιομηχανία του μόντελινγκ, το ρετούς και τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού

Πρόσφατα, η Λίντα Εβαντζελίστα μίλησε ανοιχτά για τη μάχη της με τον καρκίνο του μαστού. «Ξέρω πως είμαι με το ένα πόδι στον τάφο, αλλά είμαι και σε κλίμα γιορτής. Πέρασα τρομερά προβλήματα υγείας. Σ’ αυτό το σημείο, είμαι ευτυχισμένη», είχε πει.

Τώρα, με αφορμή τον μήνα ενημέρωσης για τη συγκεκριμένη μορφή καρκίνου, εμφανίστηκε στην εκπομπή The View και ήταν ειλικρινής για όλα: από τη διάγνωση και τις θεραπείες, μέχρι την άποψή της για τη σημερινή μορφή του χώρου του μόντελινγκ.

«Νομίζω ότι τα φίλτρα και το ρετούς είναι ο διάβολος», είπε. Όπως εξήγησε, πίσω στη χρυσή εποχή των supermodels, «ναι, κάναμε ζαβολιές όταν κάναμε φωτογραφήσεις. Σφίγγαμε τις ζώνες μας όσο πήγαινε, και μετά βάζαμε κουτάκια αναψυκτικών πίσω μας, για να τονίσουμε τη μέση μας. Είχαμε ανακλαστήρες για να κρύβουμε τις σακούλες κάτω από τα μάτια. Αλλά δεν πειράζαμε τη φωτογραφία. Την κάναμε τέλεια στο σετ, και έπαιρνες αυτό που έβλεπες».

Supermodel #LindaEvangelista opens up about her breast cancer diagnoses and how her "goal now is to grow old ... very, very old": "Scars are trophies." https://t.co/cVclFZQmjA pic.twitter.com/5JlOJB9dHq