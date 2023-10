Ριάνα: Ετοιμάζει την επιστροφή της στη μουσική με μια περιοδεία υπερπαραγωγή

Με περιοδεία αξίας 32 εκατομμυρίων δολαρίων επιστρέφει η Ριάνα

Επί 7 χρόνια τώρα η Ριάνα είχε επιλέξει να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από την μουσική της καριέρα, προκειμένου να αφοσιωθεί στην επιχειρηματικότητα, στην πρώτη της εγκυμοσύνη, αλλά και στην οικογένεια της που πρόσφατα απέκτησε. Το τραγούδι, τα performances και η μουσική όμως, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της, και μέσα σε αυτά τα χρόνια επέλεγε ελάχιστες, αλλά εξίσου εντυπωσιακές μουσικές εμφανίσεις, με αποκορύφωμα τη συναυλία της στο Super Bowl.

Αφού πήρε τον χρόνο της, η διάσημη τραγουδίστρια σχεδιάζει πλέον την μεγάλη της επιστροφή, η οποία έρχεται το 2024.

«Η Ριάνα σχεδιάζει σιωπηλά μια περιοδεία επιστροφής μετά τη συνεργασία της με τη Live Nation(εταιρεία διοργάνωσης events). Η συμφωνία δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση μιας παγκόσμιας περιοδείας και οι συνεργάτες της δουλεύουν σιωπηλά στο Λος Άντζελες για να τα οργανώσουν όλα, ενώ η ίδια φροντίζει την οικογένειά της. Θα ξεκινήσει όταν είναι έτοιμη, να επιστρέψει στις συναυλίες».

Rihanna is planning a major comeback tour for 2024/2025 after signing a new £32 million deal with Live Nation, according to Daily Mirror.



She also reportedly has two albums of new material to release. pic.twitter.com/9sUu5IE366