Μάθιου Πέρι: Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

«Mε τα πρώτα αποτελέσματα βγαίνει εκτός η υπερβολική δόση μεθαμφεταμίνης ή φαιντανύλης ως αιτία θανάτου του Μάθιου Πέρι»

Μέχρι στιγμής η ακριβής αιτία που οδήγησε τον Μάθιου Πέρι στον θάνατο παραμένει άγνωστη. Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε το Σάββατο νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, ενώ τα δυο επικρατέστερα σενάρια, ήταν η ανακοπή, η υπερβολική δόση ουσιών ή ο πνιγμός.

🚨BREAKING: Medical examiner says further investigation needed over Matthew Perry’s death ⚠️



“In cases where the cause of death cannot be determined at the time of autopsy, a deferred certificate will be issued until additional studies have been completed” pic.twitter.com/feOD3KEJpP