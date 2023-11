Έγινε η κηδεία του Μάθιου Πέρι - Τα «Φιλαράκια» ήταν όλα εκεί

Το απόγευμα της Παρασκευής στο Λος Άντζελες κηδεύτηκε ο Μάθιου Πέρι και έτσι γράφτηκε ο επίλογος σε μια ιστορία που όταν θα την σκεφτόμαστε κάτι μέσα μας θα σπάει.

Η απώλεια του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο σε ηλικία 54 ετών μας συγκλόνισε. Όλοι μας νιώσαμε ότι χάσαμε τον καλύτερό μας φίλο, αυτόν που ήταν πάντα εκεί να μας χαρίσει γέλιο, να μας γεμίσει χαρά και να... λιώσει όπως η ασπιρίνη σε μια κουταλιά νερό όλα όσα είχαμε στο μυαλό μας και μας βασάνιζαν.

Γι' αυτό εξάλλου όταν τα κέφια μας είχαν πιάσει πάτο, βάζαμε να παρακολουθήσουμε ένα επεισόδιο της σειράς, «Φιλαράκια». Αμέσως η ζωή γινόταν πιο όμορφη και αισιόδοξη και τα προβλήματα μίκραιναν και σιγά σιγά εξαφανίζονταν.

Οι συμπρωταγωνιστές του ήταν φυσικά όλοι εκεί, η Τζένιφερ Άνιστον, η Κόρτνεϊ Κοξ, η Λίζα Κούντροου, ο Ματ ΛεΜπλανκ και ο Ντέιβιντ Σουίμερ για να τον αποχαιρετήσουν. Μαζί τους συγγενείς, η μητέρα του, Σούζαν Μόρισον, ο πατέρας του, Τζον Μπένετ Πέρι, και ο πατριός του, Κιθ Μόρισον και φίλοι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, Page Sixe, TMZ που δημοσιεύουν σχετικές εικόνες από την τελετή και βίντεο, όπως αυτό που ακολουθεί.

#BREAKING: It appears Matthew Perry’s family and friends are preparing to say goodbye as they’re seen in a private gathering at an LA cemetery. 👉 https://t.co/zgDf7BiSOd pic.twitter.com/IBGlh9WiKX