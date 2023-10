Μάθιου Πέρι: Τα «Φιλαράκια» προσπαθούν να αποχαιρετήσουν τον Τσάντλερ - Η πρώτη τους δήλωση

Η κοινή ανακοίνωση από τους 5 ηθοποιούς και φίλους του Μάθιου Πέρι

Οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλανκ και Ντέιβιντ Σουίμερ εξέδωσαν την πρώτη τους ανακοίνωση μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι το Σάββατο, σε ηλικία 54 ετών. Στην κοινή δήλωσή τους, τα «Φιλαράκια» τονίζουν ότι ήταν μια οικογένεια με τον Μάθιου Πέρι, με τον οποίο συμπρωταγωνιστούσαν στη σειρά που έγινε τηλεοπτικό φαινόμενο.

‘Friends’ cast pays tribute to Matthew Perry in new joint statement to People:



“We are all so utterly devastated by the loss of Matthew. We were more than just cast mates. We are a family. There is so much to say, but right now we’re going to take a moment to grieve and process… pic.twitter.com/9cgxkIuUiS