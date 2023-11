Μπραντ Πιτ - Ινές ντε Ραμόν: Νέα κοινή δημόσια εμφάνιση στο φετινό Gala του LACMA

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, «Μπραντ Πιτ και Ραμόν, ήταν ιδιαίτερα τρυφεροί»

Ο Μπράντ Πιτ έχει προσπαθήσει πολύ να κρατήσει την προσωπική του ζωή ιδιωτική τα τελευταία χρόνια, και η χρόνια δικαστική μάχη με την Αντζελίνα Τζολί δεν του άφηνε πολύ διάθεση και χρόνο για έρωτα. Οι αποκαλύψεις άλλωστε για κακοποίηση από τον ίδιο εις βάρος της Τζολί και της οικογένειας, είχαν ήδη απογοητεύσει και κεντρίσει την προσοχή γύρω από το όνομα του.



Ωστόσο τον τελευταίο χρόνο, ο διάσημος ηθοποιός φαίνεται να είναι και πάλι ερωτευμένος. Η Ινές ντε Ραμόν δεν είναι ένα ακόμη φλερτ του ηθοποιού, αλλά μεταξύ τους εξελίσσεται μια σχέση.



Σύμφωνα με το Αμερικάνικο People, οι δυο τους έκαναν μια σπάνια, δημόσια εμφάνιση. Αν και στο παρελθόν ο φωτογραφικός φακός τους είχε εντοπίσει ξανά μαζί, δεν συνήθιζαν να κυκλοφορούν σε επίσημες εκδηλώσεις.

Brad Pitt and Ines de Ramon Make First Appearance as a Couple While Attending LACMA Art + Film Gala: Sources https://t.co/ZKPnaZZBMh