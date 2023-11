Η Μέγκαν Φοξ δημοσίευσε τα ποιήματά της: Η αποβολή που βίωσε και οι τοξικές σχέσεις

Κατάθεση ψυχής από την Μέγκαν Φοξ στο «Pretty Boys Are Poisonous»

Πριν από μια δεκαετία περίπου, είχαμε βαρεθεί να την βλέπουμε στις «φωτογραφίες εξωφύλλου» στα Facebook profile έφηβων και ενήλικων αγοριών. Η Μέγκαν Φοξ αποτελούσε το απόλυτο (και άπιαστο) όνειρο. Και ακόμη το αποτελεί. Μυστηριώδης αλλά και δυναμική, γλυκιά αλλά και σέξι, συνδυάζει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει, πέρα από το ταλέντο της στο μόντελινγκ και την υποκριτική.



Από τις τότε εποχές του Facebook, έχουν αλλάξει πολλά. Τόσο για την ίδια την Μέγκαν Φοξ, όσο και για την ποπ κουλτούρα.

Ωριμότερη, συνειδητοποιημένη και με θέληση να μοιραστεί τις δικές της εμπειρίες, κυκλοφόρησε μόλις την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο «Pretty Boys Are Poisonous» (Τα όμορφα αγόρια είναι δηλητηριώδη).

Megan Fox’s Poetry Book Details Her Miscarriage and an Abusive Relationship. More: https://t.co/UHgFMVnM9I pic.twitter.com/cokeOp96D5

Από τον τίτλο και μόνο, καταλαβαίνουμε πως η ίδια πρέπει να έχει πληγωθεί αρκετές φορές από νάρκισσους και από τοξικές, μάταιες ερωτικές σχέσεις. Μερικά από τα αποσπάσματα του βιβλίου έχουν ήδη βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς αναφέρονται σε μία αποβολή της Φοξ. Αναφερόμενη σε έναν υπέρηχο που είχε κάνει στις 10 εβδομάδες κύησής της, λέει χαρακτηριστικά: «θέλω να σου κρατήσω το χέρι / να ακούσω το γέλιο σου» και συνεχίζει «αλλά τώρα / πρέπει να πω / αντίο».

Σε έναν άλλον στίχο αναφέρει πως φαντάζεται ότι κρατάει το μωρό, «καθώς σε ξεσκίζουν από τα μέσα μου. Θα πληρώσω οποιοδήποτε τίμημα», γράφει η Μέγκαν Φοξ. «Πες μου σε παρακαλώ / τι είναι τα λύτρα / για την ψυχή της;».

Τον Μάιο του 2022, ο αρραβωνιαστικός της Μέγκαν Φοξ, Μασίν Γκαν Κέλι, αφιέρωσε το τραγούδι του «Twin Flame» στα Billboard Music Awards, λέγοντας «αυτό είναι για το αγέννητο παιδί μας».

As Megan Fox releases her debut collection of poetry, “Pretty Boys Are Poisonous,” she shares with Vogue the books that shaped her as a thinker and a writer—including selections by Bessel van Der Kolk and Richard Bach. https://t.co/qXDWaHtPqk