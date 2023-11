Μάθιου Πέρι: Τι αναφέρει το πιστοποιητικό θανάτου του ηθοποιού - Παραμένει άγνωστη η αιτία

Αναμένονται περισσότερες εξετάσεις προκειμένου η Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες να καταλήξει σε ακριβής αιτία θανάτου

Μπορεί ο Μάθιου Πέρι εδώ και λίγο καιρό να μην βρίσκεται πια στη ζωή, ωστόσο το ενδιαφέρον γύρω από το όνομα και τη ζωή του, εξακολουθεί να απασχολεί έντονα την διεθνή επικαιρότητα. Αυτή τη φορά, η αιτία θανάτου του γνωστού ηθοποιού έχει προκαλέσει ερωτηματικά και αυτό γιατί οι πρώτες εξετάσεις και η νεκροψία, δεν έχει φέρει συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, το πιστοποιητικό θανάτου του Μάθιου Πέρι αναφέρει την αιτία θανάτου του ως «αναβληθείσα» προσθέτοντας περισσότερο μυστήριο γύρω από αυτόν.

🚨BREAKING: Medical examiner says further investigation needed over Matthew Perry’s death ⚠️



“In cases where the cause of death cannot be determined at the time of autopsy, a deferred certificate will be issued until additional studies have been completed” pic.twitter.com/feOD3KEJpP