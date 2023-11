Ποιος Spiderman; Ο Τζάρεντ Λέτο σκαρφάλωσε στο Empire State Building – Αλλά του φάνηκε λίγο δύσκολο

Όσοι πέρασαν σήμερα από το Empire State Building σίγουρα αντίκρισαν ένα καθόλου συνηθισμένο θέαμα

Κι αυτό το θέαμα ήταν ο Τζάρεντ Λέτο που ανέβηκε στους 18 τελευταίους ορόφους του εμβληματικού κτιρίου της Νέας Υόρκης. Για την ακρίβεια, ανέβηκε σχεδόν μέχρι την κορυφή του Empire State Building.

«Ήμουν περισσότερο ενθουσιασμένος παρά αγχωμένος για να πω την αλήθεια», δήλωσε ο ηθοποιός στο «Today» για την εμπειρία του. «Αλλά για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι νόμιζα ότι θα ήταν».

Ωστόσο, όπως τόνισε στη συνέντευξή του, η θέα της πόλης από τόσο ψηλά άξιζε, και με το παραπάρω. «Ήταν απίστευτο, να βλέπω την ανατολή του ήλιου με θέα αυτή την πόλη που σημαίνει τόσα πολλά για μένα», σημείωσε ο Τζάρεντ.

«Από τότε που ήμουν παιδί, η Νέα Υόρκη σήμαινε το μέρος που πήγαινες για να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Κι ως νεαρό παιδί ήθελα να γίνω καλλιτέχνης, και η Νέα Υόρκη ήταν το μέρος που ερχόσουν για να γίνεις καλλιτέχνης, και το Empire State Building ήταν πάντα αυτό το σύμβολο για μένα».

«Πάντα με γοήτευε το Empire State Building»

Αλλά γιατί έκανε ο Τζάρεντ Λέτο αυτό το τόσο απλό και καθημερινό εγχείρημα; Ο ίδιος είπε ότι ήταν ένας φόρος τιμής στο νεότερο project του ίδιου και του αδελφού του, Σάνον Λέτο, και πιο συγκεκριμένα του συγκροτήματος τους, «30 Seconds to Mars».

«Πάντα με γοήτευε το Empire State Building» εξήγησε ο Τζάρεντ. «Και μου αρέσει να σκαρφαλώνω. Και ξεκινάμε μια παγκόσμια περιοδεία, οι 30 Seconds to Mars επιστρέφουν. Μόλις βγάλαμε ένα άλμπουμ με τίτλο "It's the End of the World but a Beautiful Day", οπότε αυτό που έκανα ήταν για να γιορτάσουμε την περιοδεία», αποκάλυψε.

Η περιοδεία του συγκροτήματος θα γίνει στη Λατινική Αμερική, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Θα είναι η πρώτη headline περιοδεία του συγκροτήματος εδώ και περισσότερα από 5 χρόνια.