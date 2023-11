Σακίρα: Ξεκινάει η δίκη για φοροδιαφυγή - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης 8 ετών

Η εισαγγελία κάλεσε 117 μάρτυρες για την υπόθεση φοροδιαφυγής της Σακίρα

Μετά τα προσωπικά ζητήματα της Σακίρα, τα οποία απασχόλησαν την επικαιρότητα όσο ποτέ άλλοτε, έρχεται στην επιφάνεια και η δίκη για φοροδιαφυγή εις βάρος της. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το διάστημα 2012-2014 η Σακίρα διέμενε στην Ισπανία, κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να καταβάλει εκεί φόρους, παρότι η επίσημη κατοικία της ήταν οι Μπαχάμες. Κάπως έτσι, έφτασαν να την κατηγορούν για φοροδιαφυγή ύψους 14,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Shakira has been charged in second tax fraud case in Spain for allegedly failing to pay $7.1 million in 2018.



Barcelona prosecutors claim she avoided paying the taxes by using an offshore company located in a tax haven.



🔗: https://t.co/I35ewrgnRG pic.twitter.com/fGV2B8xB2F