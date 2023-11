Πέθανε ο Χένρι Κίσινγκερ σε ηλικία 100 ετών

Εμβληματικός και αμφιλεγόμενος διπλωμάτης, ο Χένρι Κίσινγκερ βραβεύτηκε και με Νόμπελ Ειρήνης

Aποτέλεσε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους σπουδαιότερους διπλωμάτες της ιστορίας. Ο Χένρι Κίσινγκερ πέθανε την Τετάρτη 29/11/2023 στην κατοικία του στο Κονέκτικατ σε ηλικία 100 ετών.



Την ανακοίνωση έκανε το ίδρυμα που ο ίδιος δημιούργησε και φέρει το όνομα του. Βασικός διαμορφωτής της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής τα χρόνια του ψυχρού πολέμου, ο Χένρι Κίσινγκερ, γόνος οικογένειας Γερμανοεβραίων, «πέθανε στο σπίτι του στο Κονέτικατ», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Former Secretary of State Henry Kissinger has died at 100. As the media prepares to sanitize his legacy, history will not forget his true record of bloodshed and war crimes in the service of Empire pic.twitter.com/RXSbCXQfcw