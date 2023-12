Φλόρενς Πιου: Πέταξαν αντικείμενο στο πρόσωπό της και πονέσαμε μέχρι και εμείς

Oι επιθέσεις με αντικείμενα σε celebrities δυστυχώς συνεχίζονται και επόμενο θύμα ήταν η Φλόρενς Πιου

Το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά. Ορισμένοι θεατές, θεωρούν πως είναι αστείο να πετάς αντικείμενα στο πρόσωπο ενός celebrity. Από μπουκάλια, μικρόφωνα, κινητά. Ένα σωρό ακόμη αντικείμενα εκτοξεύονται συχνά-πυκνά από το κοινό, με σκοπό να προσγειωθούν στο πρόσωπο κάποιου άτυχου celebrity που βρίσκεται επί σκηνής.

Αυτή τη φορά το θύμα ήταν η Φλόρενς Πιου, η οποία δέχτηκε αντικείμενο στο πρόσωπο της, από άγνωστο, κατά της εμφάνισης της, στο CCXP 2023 της Βραζιλίας. Συγκεκριμένα, Φλόρενς Πιου, Τιμοτέ Σαλαμέ, Όστιν Μπάτλερ και Ζεντάγια βρέθηκαν εχθές στο Σάο Πάολο, για την προώθηση της ταινίας «Dune: Part Two» -ωστόσο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν και τόσο καλά, ειδικά για την Φλόρενς.

Someone threw something at Florence Pugh and hit her in the face at #CCXP23 pic.twitter.com/aWB7J0gOyV