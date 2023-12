Η Μπίλι Άιλις έκανε coming out και έχασε 100 χιλιάδες followers στο IG - «Αφήστε με ήσυχη»

Ή καλύτερα, την ανάγκασαν να κάνει coming out στο κόκκινο χαλί και έχασε 100 χιλιάδες ομοφοβικούς ακολούθους

H Μπίλι Άιλις έχει κερδίσει ένα Όσκαρ και 7 Γκράμι, ενώ θα διεκδικήσει ένα ακόμη χρυσό αγαλματίδιο για το soundrack της ταινίας Barbie. Μιλά συχνά για το πόσο δύσκολο είναι να είσαι γυναίκα, απαντά στο body shaming που έχει δεχτεί - δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που αποτελεί πρότυπο για πολλούς εκεί έξω, τόσο για το ταλέντο όσο και για τη στάση της απέναντι σε media και haters.

Η Μπίλι Άιλις είναι, επίσης queer. Το τελευταίο φαίνεται να σόκαρε πολύ κόσμο, καθώς μετά το coming out της, 100 χιλιάδες άνθρωποι αποφάσισαν να την κάνουν unfollow στο IG. Κι εσύ αναρωτιέσαι: Είναι όλοι τους ομοφοβικοί, είναι στρέιτ άντρες που την ακολουθούσαν μόνο και μόνο επειδή πίστευαν ότι θα έβγαιναν μαζί της κάποια στιγμή, ή είναι και τα δύο;

Από τα 100 χιλιάδες αυτά άτομα, οι 55 χιλιάδες έπαψαν να την ακολουθούν μετά τη συνέντευξή της στο Variety, όταν δήλωσε: «Οι γυναίκες με ελκύουν. Αλλά με τρομάζουν κιόλας, από την ομορφιά και την παρουσία τους μόνο».

Οι 45 χιλιάδες έκαναν unfollow το Σάββατο. Σε εκδήλωση για το Hitmakers του Variety ρωτήθηκε αν στην παραπάνω συνέντευξη, είχε σκοπό να κάνει coming out. Όχι δεν το έκανα, αλλά σκέφτηκα… Δεν ήταν προφανές; Απλώς δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ο κόσμος δεν το ήξερε», απάντησε.

Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πραγματικά στην έννοια του coming out, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Απλώς σκέφτομαι, γιατί δεν μπορούμε απλώς να υπάρχουμε; Το κάνω αυτό εδώ και πολύ καιρό και απλώς δεν μίλησα γι’ αυτό. Αλλά είδα ένα άρθρο και είπα “Α, μάλλον βγήκα από την ντουλάπα σήμερα”. Οκ, εντάξει. Είμαι ενθουσιασμένη γιατί μάλλον ο κόσμος δεν το ήξερε. Αλλά δεν πειράζει που το ξέρουν. Είμαι εδώ για τα κορίτσια».

Προφανώς και της κακοφάνηκε που τη ρώτησαν, όσο κουλ κι αν προσπάθησε να φανεί. Ήταν ξεκάθαρη στα σόσιαλ, όταν ανέβασε το σχετικό απόσπασμα και έγραψε: «Ευχαριστώ, Variety, για το βραβείο και που με βάλατε να κάνω coming out στο κόκκινο χαλί στις 11 το πρωί, αντί να μιλήσουμε για κάτι όντως σημαντικό. Μου αρέσουν τα αγόρια και τα κορίτσια, αφήστε με ήσυχη –κυριολεκτικά, ποιος νοιάζεται; Κάντε stream το What was I made for».

Και λίγα είπε.

Εντωμεταξύ, μήπως είναι καλύτερα που έχασε τέτοια άτομα από το κοινό της;