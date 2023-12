Το Rockin’ Around The Christmas Tree στο No1 των charts, 65 χρόνια μετά - Η Μπρέντα Λι εκτόπισε τη Μαράια Κάρεϊ

Τι μέρα έχουμε, τι μήνα και τι χρονιά;

Να ξεκινήσουμε από δύο πολύ βασικά πράγματα: Πρώτον, είναι 2023. Δεύτερον, η Μαράια Κάρεϊ έχασε τον θρόνο της. Το Rockin’ Around The Christmas Tree της Μπρέντα Λι βρέθηκε για πρώτη φορά στην κορυφή των charts, φέτος, 65 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Σύμφωνα με τη Luminate, το τραγούδι αυτό μάζεψε περίπου 35 εκατομμύρια streams και ακούστηκε 21 εκατομμύρια φορές στο ραδιόφωνο. Μεταξύ 2019 και 2022, βρέθηκε για 9 εβδομάδες στη δεύτερη θέση του Hot 100, ενώ είναι μόλις το τρίτο χριστουγεννιάτικο κομμάτι που παίρνει την πρωτιά –μετά τον ύμνο των γιορτών, All I Want For Christmas Is You της Μαράια Κάρεϊ και το Chipmunk Song.

Πώς έγινε αυτό; Τώρα, 65 χρόνια αφότου το ηχογράφησε, η Μπρέντα Λι γύρισε το βίντεο κλιπ. Επίσης, έκανε σοβαρή προσπάθεια για την προώθησή του στα σόσιαλ.

Στη 2η θέση του Hot 100 έχουμε το All I Want For Christmas Is You, στην 3η το Jingle Bell Rock του Μπόμπι Χελμς και στην 4η to Last Christmas των Wham.