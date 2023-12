Τζούλια Ρόμπερτς για Μάθιου Πέρι: Το να πεθαίνει ξαφνικά κάποιος τόσο νέος, είναι σπαρακτικό

Η Τζούλια Ρόμπερτς μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τη σχέση της και τον απροσδόκητο θάνατο του πρώην αγαπημένου της, Μάθιου Πέρι

Έναν μήνα μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, η Τζούλια Ρόμπερτς μίλησε στο «Entertainment Tonight» για τις σκέψεις και τα συναισθήματά της, σημειώνοντας ότι έχει μόνο καλά πράγματα να θυμάται. «Ο ξαφνικός θάνατος οποιουδήποτε τόσο νέου είναι σπαρακτικός», σημείωσε αρχικά στη συνέντευξή της η ηθοποιός, η οποία έβγαινε με τον Πέρι από το 1995 έως το 1996. «Νομίζω ότι, ξέρετε, μας βοηθά όλους να εκτιμήσουμε αυτό που έχουμε και να συνεχίσουμε με θετικό τρόπο όσο καλύτερα μπορούμε», πρόσθεσε.

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Μάθιου Πέρι γνωρίστηκαν όταν η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κλήθηκε να κάνει μια guest εμφάνιση στη σειρά «Τα Φιλαράκια», το 1996. Η ίδια, ενσάρκωσε μια παιδική συμμαθήτρια του Τσάντλερ στο επεισόδιο «The One After the Super Bowl». «Ήταν όλοι τόσο φιλόξενοι απέναντί μου και ήταν μια πραγματικά διασκεδαστική στιγμή», δήλωσε η Ρόμπερτς, προσθέτοντας ότι θυμάται μόνο «όλες τις καλές σκέψεις και συναισθήματα» για τη συμμετοχή της στη σειρά.

Στα απομνημονεύματά του, ο Πέρι έγραψε πώς είχε εντυπωσιάσει την ηθοποιό, πριν από την πρώτη τους συνάντηση. «Της έστειλα τρεις ντουζίνες κόκκινα τριαντάφυλλα και η κάρτα έγραφε: «Το μόνο πιο συναρπαστικό από την προοπτική να κάνεις το σόου, είναι ότι επιτέλους έχω μια δικαιολογία για να σου στείλω λουλούδια».

Παράλληλα, ο Πέρι εκμυστηρεύτηκε ότι «το να βγαίνει με την Τζούλια Ρόμπερτς ήταν πάρα πολύ για μένα». «Ήμουν συνεχώς σίγουρος ότι θα με χώριζε. Γιατί να μην το κάνει; Δεν ήμουν αρκετός, δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αρκετός, ήμουν καταρρακωμένος, μη αγαπητός. Έτσι, αντί να αντιμετωπίσω την αναπόφευκτη αγωνία της απώλειάς της, χώρισα με την όμορφη και λαμπερή Τζούλια Ρόμπερτς», παραδέχτηκε.