Χάλι Μπέρι για Αντζελίνα Τζολί: «Μας έφεραν κοντά τα δύσκολα διαζύγιά μας» - Η άσχημη αρχή που εξελίχθηκε σε φιλία

Χάλι Μπέρι και Αντζελίνα Τζολί, υπενθυμίζουν ξανά πόσο σημαντική είναι η αλληλοϋποστήριξη ανάμεσα σε γυναίκες

Στην Σαουδική Αραβία ταξίδεψε η Χάλι Μπέρι με σκοπό να βρεθεί στο «Red Sea Film Festival», εκεί όπου μίλησε για τη νέα ταινία «Maude v Maude» που σκηνοθετεί εν μέρη, συμμετέχει στην παραγωγή και πρωταγωνιστεί μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Πρόκειται για μια ταινία δράσης και τρόμου, μικρού μήκους και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, θα δούμε την Τζολί και την Μπέρι να μάχονται σωματικά και λεκτικά στην μεγάλη οθόνη.



Στο «Red Sea Film Festival», αναφέρθηκε στην σχέση που έχει με την συμπρωταγωνίστρια της, Αντζελίνα Τζολί. Η συνεργασία δεν ξεκίνησε και τόσο ομαλά, σύμφωνα με τα λόγια της Mπέρι. Η αρχή της σχέσης τους ήταν δύσκολη, αλλά έμελλε να εξελιχθεί σε μια φιλία, αφού τα κοινά τους στοιχεία ήταν περισσότερα από τις διαφορές τους.

«Είχαμε μια δύσκολη αρχή. Αλλά νομίζω πως το γεγονός αυτό μας εξυπηρετεί για τους ρόλους μας», είπε αρχικά η Μπέρι. «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεργαστώ με μια ακόμη γυναίκα, η οποία είναι πραγματικά τρομερή», πρόσθεσε, εννοώντας την Τζολί. Μιλώντας λίγο ακόμη για τη σχέση της με την Αντζελίνα, η διάσημη ηθοποιός δήλωσε πως υπήρξαν κοινά στοιχεία στις ζωές τους, τα οποία τις ένωσαν: «Συζητήσαμε πολύ για τα δύσκολα διαζύγιά μας, και για τους πρώην συντρόφους μας. Αυτό μας έδεσε πολύ», είπε.

Είναι όμορφο να βρίσκεις τέτοια παραδείγματα, ακόμη και στο Χόλιγουντ. Παραδείγματα όπου δυο δυναμικές, καταξιωμένες και ταλαντούχες γυναίκες, βρίσκουν υποστήριξη η μια στην άλλη, μοιράζονται κοινές εμπειρίες και βιώματα, και παίρνουν δύναμη μέσα από την σύνδεση, εστιάζοντας σε όσα τους ενώνουν, παρά τις αρχικές δυσκολίες. Τέτοια παραδείγματα χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερα, αφού η σύνδεση με άλλες γυναίκες είναι αναγκαία, και η αλληλοϋποστήριξη εξίσου σημαντική.



Λίγο αργότερα, η Χάλι Μπέρι, αναφέρθηκε και στην καριέρα της μέχρι σήμερα, δηλώνοντας πως τα βραβεία, δεν είναι το παν. «Δουλεύουμε σε αυτή τη βιομηχανία με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδουλέψει ποτέ στο παρελθόν. Οπότε υπάρχουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες θα στιγματίσουν», πρόσθεσε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός το 2002.

