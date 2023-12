Pink: Η απάντησή της σε τρολ που την αποκάλεσε «γριά» - «Είμαι ευγνώμων κάθε μέρα που έχω την ευκαιρία να μεγαλώνω»

Το age shaming δεν πρέπει να μένει αναπάντητο

Στόχος ενός διαδικτυακού τρολ στο «Χ» (πρώην Twitter) έγινε η Pink, με την ίδια φυσικά να μην αφήνει αναπάντητο το age shaming που δέχτηκε. Ένα χρήστης, λοιπόν, αποκάλεσε την τραγουδίστρια «γριά», στα 44 της χρόνια.

Η Pink, προφανώς και έδωσε την απάντηση που άξιζε στον χρήστη με το όνομα «Tim Jonson», σημειώνοντας ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. «Ναι, παρά το γεγονός ότι δεν αισθάνομαι μεγάλη και εξακολουθώ να φοράω κορμάκι στη δουλειά, είμαι ευγνώμων κάθε μέρα που έχω την ευκαιρία να μεγαλώνω» έγραψε η σταρ. «Τι ευλογία να έχεις ζωή, χρόνια», πρόσθεσε.

«Το να είσαι τόσο δυνατός, το να είσαι σε θέση να εξακολουθείς να τσαντίζεις εντελώς αγνώστους απλά και μόνο με την ύπαρξή σου. Γ@μώτο ναι, επί 44!», σχολίασε.

Yes, although I don’t feel old, and I still get to wear a leotard to work, growing older is actually my first “grateful”every day. What a blessing to have life, years.

To be this strong, to be able

To still piss off complete strangers just by existing. Fuck yeah times 44! https://t.co/a33Hv1xqww