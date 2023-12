Τζόναθαν Μέιτζορς: Ένοχος ο ηθοποιός της Marvel για την επίθεση στην πρώην σύντροφό του

H επίθεση του Τζόναθαν Μέιτζορς στην πρώην σύντροφό του και η προσπάθεια του να της ασκήσει έλεγχο μέσω σωματικής και συναισθηματικής βίας

Έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στις ταινίες της Marvel, και θεωρήθηκε ένας από τους καλύτερους ανερχόμενους ηθοποιούς της χρονιάς. Αυτή όμως, δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη, μιας και ο Τζόναθαν Μέιτζορς έχει ένα βαρύ ιστορικό κακοποίησης γυναικών. Κατηγορήθηκε και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ οι καταγγελίες που τον αφορούσαν ήταν όλο και συχνότερες.



Αυτή την φορά, πριν από λίγες ώρες, οι ένορκοι του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, έκριναν έπειτα από τρεις ημέρες διαβουλεύσεων, ότι ο Τζόναθαν Μέιτζορς επιτέθηκε στη Βρετανίδα χορογράφο Γκρέις Τζαμπάρι, κατά τη διάρκεια καυγά τον Μάρτιο του 2023. Η Τζαμπάρι δήλωσε στο δικαστήριο ότι από τον καβγά έσπασε ένα δάχτυλο, είχε μώλωπες, ένα κόψιμο πίσω από το αυτί της από τράβηγμα αλλά και «αφόρητο πόνο».



Ο Μέιτζορς επέλεξε να μην καταθέσει ο ίδιος, αλλά ο δικηγόρος του, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ηθοποιός ήταν το θύμα και ότι η Τζαμπάρι τού επιτέθηκε από ζήλια, όταν είδε το γραπτό μήνυμα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την άλλη πλευρά όμως, η Τζαμπάρι πήρε το κινητό του ηθοποιού μόλις είδε μήνυμα από μια άλλη γυναίκα και τότε εκείνος της επιτέθηκε. Περιέγραψε επίσης τη «βίαιη συμπεριφορά» του και άλλα περιστατικά «έκρηξης θυμού», σε όλη τη διάρκεια της σχέσης τους.

CCTV footage shows Majors and his former girlfriend Grace Jabbari fighting in the street. Jabbari is then seen chasing Majors through the streets of lower Manhattan



