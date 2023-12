Μαράια Κάρεϊ - Μπράιαν Τανάκα: Ο χορευτής μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό τους

Μαράια Κάρεϊ και Μπράιαν Τανάκα, χώρισαν έπειτα από 7 χρόνια σχέσης

Μέσα από μια ανάρτηση του στο instagram, o χορευτής και πρώην πλέον σύντροφος της Μαράια Κάρεϊ, επιβεβαίωσε τον χωρισμό τους, έπειτα από επτά χρόνια σχέσης. Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ήρθαν κυκλοφορήσει και τα πρώτα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για χωρισμό ανάμεσα στο διάσημο ζευγάρι. Πριν λίγες ώρες, ο Μπράιν επιεβεβαίωσε τις πληροφορίες, δηλώνοντας πως ο χωρισμός ήταν «φιλικός» και «κοινή απόφαση».



«Με ανάμεικτα συναισθήματα, μοιράζομαι αυτή την προσωπική ενημέρωση αναφορικά με τον φιλικό χωρισμό μου με την Μαράια Κάρεϊ, έπειτα από επτά εξαιρετικά χρόνια μαζί», έγραψε ο Μπράιαν Τανάκα. «Η απόφαση να πάρουμε ξεχωριστά μονοπάτια είναι κοινή», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι αυτό θα γίνει με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για «τον ανεκτίμητο χρόνο που μοιραστήκαμε. Οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε και οι καλλιτεχνικές συνεργασίες μας θα μείνουν χαραγμένες στην καρδιά μου για πάντα».

Στην ανάρτησή του, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικογένεια της πρώην συντρόφου του και στην αφοσίωση της Μαράια Κάρεϊ τόσο σε αυτή όσο και στο τραγούδι.

«Η αφοσίωση της Μαράια στην οικογένειά της και στην τέχνη της μας ενέπνευσαν κατά τη διάρκεια της κοινής διαδρομής μας. Θέλω να εκφράσω την αγάπη και την εκτίμησή μου για τη Μαράια και τα απίστευτα παιδιά της, των οποίων η ζεστασιά και η καλοσύνη εμπλούτισαν τη ζωή μου με τρόπους που δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις», έγραψε και ζήτησε κατανόηση και σεβασμό κατά τη διάρκεια αυτής της «ευαίσθητης περιόδου».

Mariah Carey and Bryan Tanaka reportedly split up after 7 years of dating 💔 pic.twitter.com/CaBzhvGG7W — Daily Loud (@DailyLoud) December 21, 2023

Η Μαράια Κάρεϊ και ο Μπράιαν Τανάκα γνωρίστηκαν όταν εκείνος συμμετείχε ως χορευτής στην περιοδεία της το 2006. Η τραγουδίστρια επιβεβαίωσε ότι είχαν σχέση το 2017.

Μέχρι στιγμής η Μαράια Κάρεϊ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για τον χωρισμό της. Τις τελευταίες ημέρες η τραγουδίστρια κάνει αναρτήσεις με τα παιδιά της, με τα οποία επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο και συνάντησε τον Τζο Μπάιντεν, αλλά και για το γεγονός ότι το «All I Want for Christmas is You» κατέρριψε ρεκόρ στο Spotify και ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100.