Η κόρη του Πολ Γουόκερ, Μίντοου χώρισε μετά από τρία χρόνια γάμου

Η ανακοίνωση του πρώην ζευγαριού

H κόρη του ηθοποιού, Πολ Γουόκερ που έφυγε από τη ζωή τόσο νωρίς, Μίντοου Γουόκερ και ο ηθοποιός, Λούις Θόρντον Άλλαν αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η κοινή δήλωση του πρώην ζευγαριού

«Μετά από τρία υπέροχα χρόνια γάμου, καταλήξαμε στη συμφωνία να χωρίσουμε φιλικά», αναφέρεται στη κοινή τους δήλωση που δημοσιεύτηκε στα social media.

Και καταλήγει ως εξής: «Αυτή είναι πραγματικά μια κοινή απόφαση και ελπίζουμε ειλικρινά ότι όλοι μπορούν να σεβαστούν τις επιθυμίες μας για ιδιωτικότητα. Διατηρούμε αμοιβαία αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον».

H Μίντοου ήταν 14 ετών το 2013 όταν συνέβη το τραγικό αυτοκινητιστικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα της, πρωταγωνιστή του "The Fast and the Furious", που τότε βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του... Τόσο νέος, τόσο ταλαντούχος, τόσο υπέροχος.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως μοντέλο, έχοντας περπατήσει στις πασαρέλες των διασημότερων οίκων μόδας, ενώ σε πολλούς έχει γίνει το κεντρικό πρόσωπο στις καμπάνιές τους.