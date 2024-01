Κίλιαν Μέρφι: Αποκάλυψε πώς η Έμιλι Μπλαντ τον βοήθησε στον «Oppenheimer» - «Είναι από τα πιο αστεία άτομα που ξέρω»

Τις δύσκολες μέρες των γυρισμάτων, ο Κίλιαν Μέρφι είχε έναν άνθρωπο στον οποίο ήξερε ότι μπορούσε πάντα να απευθυνθεί

Για τον Κίλιαν Μέρφι υπάρχει ένας πολύ βασικός κανόνας όταν βρίσκεται στα γυρίσματα ενός project. Θέλει να βρίσκει με έναν τρόπο την ισορροπία του, τη στιγμή που πρέπει να υποδυθεί σκληρούς χαρακτήρες. Όπως αποκάλυψε σε μια αποκλειστική συνέντευξή του με τους «Los Angeles Times», ο σταρ του «Oppenheimer» έχει την ανάγκη να υπάρχει μια «ελαφρότητα» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Θέλει, να δημιουργείται μια χαρούμενη διάθεση στο set, διότι διαφορετικά δεν μπορεί να δουλέψει σωστά.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να βρίσκεται συνεχώς σε μια μόνιμη κατάσταση αγωνίας. «Πολλές από τις ταινίες που κάνω είναι αρκετά βαριές και πηγαίνουν σε σκοτεινά, προκλητικά μέρη και πρέπει να είσαι χαλαρός για να το κάνεις αυτό», είπε στη συνέντευξή του. Έτσι, έχει την ανάγκη να αισθάνεται άνετα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, για να βυθιστεί πραγματικά στους «σκοτεινούς» ρόλους που αναλαμβάνει.

Και το ίδιο ζητούσε και κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Oppenheimer». Για καλή του τύχη, τις δύσκολες μέρες των γυρισμάτων, ο ηθοποιός είπε ότι υπήρχε ένας άνθρωπος στον οποίο ήξερε ότι μπορούσε πάντα να απευθυνθεί, αφού τον έκανε συνέχεια να γελάει. Κι αυτή ήταν η Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύθηκε τη σύζυγο του Οπενχάιμερ, Κίτι. Για τον ηθοποιό, η Έμιλι Μπλαντ είναι «ένα από τα πιο αστεία άτομα» που έχει γνωρίσει, κάτι που βοήθησε στη δημιουργία μιας στενής φιλίας μεταξύ τους.

Cillian Murphy on Why He Appreciated Emily Blunt's Humor on 'Oppenheimer' Set: "One of the Funniest People" https://t.co/5MTQfyTIv1