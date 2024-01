Κέιτ Χάντσον: Δεν βρίσκουμε άντρες να παίξουν σε ρομαντικές κομεντί

Η ηθοποιός εξήγησε και γιατί, κατά τη γνώμη της, οι άντρες δεν ενδιαφέρονται να παίξουν σε τέτοιες ταινίες

Αν η Κέιτ Χάντσον ξέρει κάτι καλά, αυτό είναι ο τρόπος να κάνεις μία σωστή, επιτυχημένη ρομαντική κομεντί. Θα σου πει το μυστικό για τον τέλειο χαρακτήρα, θα βρει το ιδανικό σενάριο, θα λύσει σχεδόν όλα τα προβλήματα σε δευτερόλεπτα. Μόνο ένα πράγμα τη νικά, ένα κομμάτι του παζλ που είναι σαν να χάθηκε: Ο άντρας της υπόθεσης.

Μιλώντας στην εκπομπή Τhe View, αποκάλυψε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις άντρες ηθοποιούς που θα παίξουν σε rom-coms.

Όπως εξήγησε η Κέιτ Χάντσον, καθοριστικός παράγοντας για μία ταινία, είναι ο σωστός πρωταγωνιστής. «Βασικό συστατικό (επιτυχίας) είναι να πείσουμε τους άντρες που παίζουν σε Marvel ταινίες, να έρθουν να κάνουν και μία ρομαντική κομεντί», δήλωσε.

Αργότερα, ρωτήθηκε γιατί, κατά τη γνώμη της, οι άντρες δεν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους ταινίες. «Θεωρώ ότι έχει να κάνει με το σενάριο», απάντησε. «Αν ρίξεις μία ματιά στις κλασικές ρομαντικές κομεντί που είναι διαχρονικές -υπάρχουν μερικές που θα κρατήσουν για πάντα, που ο κόσμος βλέπει ξανά και ξανά - όλες, είχαν τους καλύτερους σεναριογράφους».

«Οπότε, έχει να κάνει με τον τρόπο που οι εταιρείες παραγωγής επενδύουν στα ταλέντα».

Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε ειδικό στο συγκεκριμένο είδος -έχει παίξει σε έργα που βλέπουμε μέχρι σήμερα, όπως τα My Best Friend’s Girl, Bride Wars, Something Borrowed, Mother’s Day και How to Lose a Guy in 10 Days.