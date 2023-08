H Μεγκ Ράιαν επιστρέφει στα rom-coms μετά από 25 χρόνια για να δείξει πώς γίνεται

Πρωταγωνιστεί, σκηνοθετεί, συνυπογράφει το σενάριο και είμαστε έτοιμοι για όλα

Η Βασίλισσα των Rom-Coms επιστρέφει στον θρόνο της. Η Μεγκ Ράιαν γύρισε τη νέα της ταινία, ένα love story με τίτλο What Happens Later κι ετοιμαζόμαστε να τη δούμε να δείχνει σε όλους πώς γίνεται η τέλεια ρομαντική κομεντί.

Βασισμένο στο θεατρικό έργο του Στίβεν Ντιτζ, Shooting Star,το What Happens Later διηγείται την ιστορία δύο πρώην συντρόφων που πέφτουν τυχαία ο ένας πάνω στον άλλων, 20 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης τους, επειδή οι πτήσεις τους έχουν καθυστέρηση κι αναγκάζονται να περάσουν τη νύχτα στο αεροδρόμιο. Μιλούν, λοιπόν, και θυμούνται το κοινό τους παρελθόν.

Εκτός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ηθοποιός έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και συνυπογράφει το σενάριο. Θα τη δούμε ως Γουίλα, ενώ στο πλευρό της θα είναι ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ως Μπιλ. Το τρέιλερ κυκλοφόρησε και παρακάτω μπορείς να πάρεις μία πρώτη γεύση από αυτήν την άβολη συνάντηση και να δεις δύο ανθρώπους που αναρωτιούνται «αν πρόκειται για απλή σύμπτωση ή κάτι πιο μαγικό».

Μετά την «Αγία Τριάδα» των ρομαντικών κομεντί, When Harry Met Sally, You’ve Got Mail και Sleepless in Seattle, η Ράιαν έρχεται με το What Happens Later και κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο. Σε συνέντευξη που έδωσε στο Entertainment Weekly, δήλωσε ότι «σχετίζεται με ταινίες από τη δεκαετία του ’40, όπως το Bringing Up Baby, όσον αφορά στη ροή των πραγμάτων και τον διάλογο, και πολλά από εκείνη την εποχή του κινηματογράφου».

«Η Νόρα Έφρον έλεγε ότι τα Rom-Coms τότε είχαν έναν εξαιρετικό τρόπο να σου δίνουν το νόημα, και αυτό ακριβώς κάνουμε σ’ αυτήν την ταινία».

Το What Happens Later αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Οκτωβρίου – αναμένουμε κι εμείς.